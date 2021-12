Inter-Torino 1-0, la reazione di Filippo Tramontana alla vittoria dei nerazzurri (VIDEO) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Inter vince l’ultima partita della suo anno in Serie A. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi hanno battuto il Torino di Juric per 1-0 grazie al gol di Dumfries, servito da Dzeko. I nerazzurri hanno quindi chiuso in prima posizione il girone d’andata, per la felicità di tifosi, inclusi i telecronisti. A tal proposito ecco il VIDEO della reazione del telecronista tifoso nerazzurro Filippo Tramontana. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’vince l’ultima partita della suo anno in Serie A. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi hanno battuto ildi Juric per 1-0 grazie al gol di Dumfries, servito da Dzeko. Ihanno quindi chiuso in prima posizione il girone d’andata, per la felicità di tifosi, inclusi i telecronisti. A tal proposito ecco ildelladel telecronista tifoso nerazzurro. SportFace.

Advertising

Inter : ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni… - MarcelloChirico : Scusa Paolo, com'era la storia che 'oggettivamente la #Juventus è sempre finita in mezzo ad ogni inchiesta' e che a… - carlolaudisa : A vele spiegate. #Inter disinvolta anche con il #Torino, ma partorisce solo il gol di # (3 gol consecutivi). La reg… - interclubpavia : ??? | MATCH REPORT 1-0 a San Siro con i nerazzurri che chiudono il girone d'andata a quota 46 ?? - MarcoOrciolo : RT @gippu1: Che non si dica che il #Torino di Juric fa sconti a qualcuno: in questo girone d'andata ha perso 1-0 contro Juventus, Milan, Na… -