Inter Torino 0-0 LIVE: chance per i granata con Bremer (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Allo stadio Meazza, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Inter e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Inter e Torino si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Torino 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca! 4? L’Inter fa la partita – Come era lecito attendersi, la squadra di Inzaghi prova a gestire il possesso del pallone, il Torino si chiude in difesa. 7? chance Toro – Primo squillo da parte del Torino, ma il pallone viene deviato sul fondo dall’Intervento in uscita da Handanovic. Sul calcio d’angolo successivo, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Allo stadio Meazza, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca! 4? L’fa la partita – Come era lecito attendersi, la squadra di Inzaghi prova a gestire il possesso del pallone, ilsi chiude in difesa. 7?Toro – Primo squillo da parte del, ma il pallone viene deviato sul fondo dall’vento in uscita da Handanovic. Sul calcio d’angolo successivo, ...

