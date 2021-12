Inter pronte le uscite per prendere Insigne: il piano di Marotta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lorenzo Insigne all’Inter è una delle possibilità del calciomercato del futuro, anche perché il giocatore non rinnova con il Napoli. Oramai sembra sempre più improbabile, quasi impossibile, che Insigne possa restare al Napoli. Le parole del suo agente sono chiare, a gennaio si comincerà a guardarsi intorno. Ma la sensazione è che già da tempo ci siano squadre Interessate ad Insigne. Quella pronta a fare follie è sicuramente il Toronto, che vorrebbe fare del giocatore del Napoli una superstar della MLS. Calciomercato: Inter su Insigne Secondo quanto riferisce calciomercato.it in Italia il club più attento al capitano del Napoli è l’Inter. L’Interessamento dei nerazzurri è concreto, tanto che per il futuro il direttore ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lorenzoall’è una delle possibilità del calciomercato del futuro, anche perché il giocatore non rinnova con il Napoli. Oramai sembra sempre più improbabile, quasi impossibile, chepossa restare al Napoli. Le parole del suo agente sono chiare, a gennaio si comincerà a guardarsi intorno. Ma la sensazione è che già da tempo ci siano squadreessate ad. Quella pronta a fare follie è sicuramente il Toronto, che vorrebbe fare del giocatore del Napoli una superstar della MLS. Calciomercato:suSecondo quanto riferisce calciomercato.it in Italia il club più attento al capitano del Napoli è l’. L’essamento dei nerazzurri è concreto, tanto che per il futuro il direttore ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter pronte Inter, pronte le alternative a Perisic Commenta per primo Secondo Tuttosport, l' Inter in caso di mancato rinnovo con Ivan Perisic avrebbe già pronte le alternative: Filip Kostic , 29enne esterno sinistro dell' Eintracht Francoforte , e Fabiano Parisi , 21enne terzino sinistro ...

Ufficiale, Milan e Inter traslocano in una 'Cattedrale' Milan e Inter sono pronte a traslocare in una... ' Cattedrale '. Questo il progetto scelto per sostituire San Siro e regalare una casa tutta nuova al calcio meneghino . Firmato dagli architetti dello studio ...

Milan e Torino pronti a discutere sul suo futuro: i dettagli Tommaso Pobega torna a San Siro per sfidare l'Inter nell'ultimo match del girone di andata ma il centrocampista potrebbe tornare in futuro in quello ...

