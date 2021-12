Inter, nuovo stadio: no all'abbattimento di San Siro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “La Lega chiede di approvare immediatamente il progetto presentato da Inter e Milan per costruire un nuovo stadio (opera finanziata Interamente dai due club per un investimento stimato di 1 miliardo e 200 milioni). L’investimento potrà generare un importante effetto indotto, oltre che un significativo ingresso di oneri di urbanizzazione da re-investire sulla rigenerazione del quartiere di San Siro con spazi verdi e molti nuovi servizi. Inoltre, come ricordato dal centrodestra in campagna elettorale, sarà una grande occasione per le due squadre di dotarsi di un moderno stadio di proprietà, oggi condizione essenziale per poter raggiungere il livello di competitività dei grandi club Internazionali”. Lo dicono il leader della Lega Matteo Salvini e il commissario provinciale ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “La Lega chiede di approvare immediatamente il progetto presentato dae Milan per costruire un(opera finanziataamente dai due club per un investimento stimato di 1 miliardo e 200 milioni). L’investimento potrà generare un importante effetto indotto, oltre che un significativo ingresso di oneri di urbanizzazione da re-investire sulla rigenerazione del quartiere di Sancon spazi verdi e molti nuovi servizi. Inoltre, come ricordato dal centrodestra in campagna elettorale, sarà una grande occasione per le due squadre di dotarsi di un modernodi proprietà, oggi condizione essenziale per poter raggiungere il livello di competitività dei grandi clubnazionali”. Lo dicono il leader della Lega Matteo Salvini e il commissario provinciale ...

Advertising

acmilan : Official Statement: A new stadium for Milano ?? - Inter : ??? | STADIO Il concept presentato dallo studio Populous, noto come 'la Cattedrale', è risultato essere il progetto… - Gazzetta_it : Una cattedrale a Milano: sì a Populous, sarà così il nuovo #SanSiro - news24_inter : La critica del consigliere di Forza Italia - GiusEvangelista : RT @LegaSalvini: MILANO, #SALVINI E #BOLOGNINI: “OK AL NUOVO STADIO MA NON SI ABBATTA SAN SIRO” “La Lega chiede di approvare immediatament… -