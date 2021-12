Inter, Marotta: “Sempre agito in modo corretto, c’è massima collaborazione” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Ieri abbiamo emesso un comunicato stampa molto esplicito, massima collaborazione. L’Inter ha agito in modo corretto, serenità, assolutamente”. Così Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter per la parte sportiva, ha commentato a Dazn la situazione che vede l’Inter sotto inchiesta con l’accusa di plusvalenze gonfiate. Proprio oggi la Procura ha disposto delle acquisizioni di mail e messaggi tra dirigenti nerazzurri. C’è spazio anche per una risposta alla Fiorentina: “Una risposta alla Fiorentina? Siamo abituati a discutere e dibattere di questi temi nelle sedi istituzionali. Il principio della trasparenza deve esserci in ogni organizzazione calcistica. È la risposta più adatta e più logica da dare”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Ieri abbiamo emesso un comunicato stampa molto esplicito,. L’hain, serenità, assolutamente”. Così Giuseppe, amministratore delegato dell’per la parte sportiva, ha commentato a Dazn la situazione che vede l’sotto inchiesta con l’accusa di plusvalenze gonfiate. Proprio oggi la Procura ha disposto delle acquisizioni di mail e messaggi tra dirigenti nerazzurri. C’è spazio anche per una risposta alla Fiorentina: “Una risposta alla Fiorentina? Siamo abituati a discutere e dibattere di questi temi nelle sedi istituzionali. Il principio della trasparenza deve esserci in ogni organizzazione calcistica. È la risposta più adatta e più logica da dare”. SportFace.

