Inter, il nuovo stadio come una cattedrale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non sarà più la 'Scala del calcio', ma una 'cattedrale', secondo il progetto concepito dallo studio di architettura Populous scelto da Inter e Milan per la costruzione del nuovo stadio di Milano. Sarà una struttura ispirata al Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele II, che dal 2027 ospiterà le gare caslinghe dei due club. Populous supera dunque la concorrenza di un altro progetto, gli 'Anelli di Milano' dello studio Manica-Sportium. Nelle prossime settimane, fanno sapere Inter e Milan, saranno finalizzati i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione del nuovo impianto. Ventuno sedi in quattro continenti, con oltre 800 dipendenti in tutto il mondo e un'esperienza articolata proprio in ambito sportivo: sono queste le garanzie che offre Populous. Lo studio di ...

