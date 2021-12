Inter, è polemica sul progetto del nuovo stadio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Il render diffuso da Milan e Inter che rappresenta il progetto scelto per costruire il nuovo stadio e radere al suolo il Meazza, la Scala del calcio, è una presa in giro ai limiti dell’offensivo”. L’affondo arriva dal consigliere comunale di Forza Italia, Marco Bestetti, il giorno dopo l’annuncio di Milan e Inter che hanno scelto il progetto dello studio di architettura Populous per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro. Per l’azzurro, da tempo critico verso l’operazione presentata dalle società, il problema “non è tanto lo stadio in sé, anche se a me- ironizza- ricorda più l’Auchan di Corsico che un impianto sportivo”, ma “quello che ci hanno messo intorno”. Milano, secondo Bestetti, “non è più una città ma un bosco di ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Il render diffuso da Milan eche rappresenta ilscelto per costruire ile radere al suolo il Meazza, la Scala del calcio, è una presa in giro ai limiti dell’offensivo”. L’affondo arriva dal consigliere comunale di Forza Italia, Marco Bestetti, il giorno dopo l’annuncio di Milan eche hanno scelto ildello studio di architettura Populous per la realizzazione deldi San Siro. Per l’azzurro, da tempo critico verso l’operazione presentata dalle società, il problema “non è tanto loin sé, anche se a me- ironizza- ricorda più l’Auchan di Corsico che un impianto sportivo”, ma “quello che ci hanno messo intorno”. Milano, secondo Bestetti, “non è più una città ma un bosco di ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter polemica Inter sotto accusa, i tifosi non ci stanno: polemica sul web - Social Dopo la Juventus , anche l' Inter è nel mirino della Guardia di Finanza : questa mattina i militari hanno acquisito documenti in relazione a un'inchiesta della Procura di Milano sulle plusvalenze degli anni dal 2017 al 2019. Tra ...

Inter, Calhanoglu ed Eriksen, la differenza sta (anche) nel mister ... entrambi hanno dovuto rivedere il loro modo di stare in campo per inserirsi al meglio negli schemi del loro mister, entrambi si sono 'presi' l' Inter con un gol nel derby, chiudendo ogni polemica ...

Zhang invia gli auguri all'Inter, polemica sul web nerazzurro | Social Sportevai.it Juventus, Atalanta, Udinese e Inter: le ultimissime ma nelle ultime settimane i contatti si sono intensificati per chiudere e prolungare la L'esultanza polemica e la reazione dei tifosi, Francesco Acerbi s'è preso qualche ora di tempo per riflettere,. ...

Inter, via al progetto Populous dal 2023. Obiettivo 80 milioni grazie al nuovo stadio I lavori del nuovo stadio di Inter e Milan inizieranno dal 2023, l'obiettivo è concludere il progetto per il 2027. Andrea Della Sala. Da ieri è ufficiale: il nuovo stadio di Inter e Milan sarà il prog ...

