Insulti e minacce rivolte al ministro Brunetta | 4 responsabili denunciati

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilper la Pubblica amministrazione, Renato, sarebbe stato vittima die intimidazioni sui social network. La Polizia Postale di Roma ha individuato 4 personeche dovranno rispondere del reato di diffamazione aggravata. Intimidazioni sui social alCommenti offensivi,sono state pubblicate su Facebook ai danni delRenato, che ha da subito denunciato l’accaduto.Nessuno è immune dal comportamento aggressivo che troppo spesso pervade i social network, forse perché vi è la convinzione che attraverso uno schermo, che può anche garantire l’anonimato, non ci possano essere ripercussioni sulle proprie azioni.Ma ogni programma ...

Advertising

rubinos099 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Insulti e minacce a Brunetta sui social, 4 identificati .... solo 4? ?? - aka_rebel8 : @Ninanina1215 @NinaRicci_us @Seagull_2021 @radiosilvana @kat_prima @GianniGoggi @SlevinPollaK888 @FioriFlavio Ninan… - BinaryOptionEU : RT 'Insulti e minacce a #Brunetta sui social, 4 identificati. #ultimora - MATTE1973S : RT @POPOLOdiTWlTTER: Insulti e minacce a Brunetta sui social, 4 identificati .... solo 4? ?? - POPOLOdiTWlTTER : Insulti e minacce a Brunetta sui social, 4 identificati .... solo 4? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti minacce

... una valanga dianche molto pesanti, che hanno spaventato molto mia moglie. Abbiamo denunciato alla polizia postale e siamo stati messi in 'protezione gialla' per le. Abbiamo ...Alla richiesta dell'agente, i due reagirono prima con, quindi aggredirono il poliziotto e il titolare dell'esercizio con calci e pugni, mettendo a soqquadro parte del locale. L'...La propaganda no-vax ha si spinge oltre e gli insulti ricevuti sotto lo scatto di un minore preso e postato altrove hanno spinto la polizia postale a intervenire ...Quattro persone sono indagate per il reato di diffamazione aggravata e sono state denunciate dalla Polizia Postale di Roma che le ha identificate ...