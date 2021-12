Inondazioni in Malesia: 14 morti e oltre cinquantamila sfollati | Video (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le piogge torrenziali che si sono abbattute nel weekend in Malesia stanno provocando intense Inondazioni che hanno costretto migliaia di persone a lasciare la propria abitazione. Si parla infatti di circa 50.000 sfollati e oltre 14 morti. Fenomeni atmosferici del genere sono comuni in Malesia in questo periodo, ma il primo ministro Ismail Sabri Yaakob ha detto che la quantità d'acqua caduta negli ultimi giorni ha raggiunto dei livelli che non si vedano dal 1971. Guarda tutti i Video Usa, forte tempesta colpisce la California: Inondazioni a San Francisco Video Una violenta tempesta si è abbattuta ieri a Nord della California, causando ...Messico, l'uragano Pamela travolge Mazatlan Video Il passaggio ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le piogge torrenziali che si sono abbattute nel weekend instanno provocando intenseche hanno costretto migliaia di persone a lasciare la propria abitazione. Si parla infatti di circa 50.00014. Fenomeni atmosferici del genere sono comuni inin questo periodo, ma il primo ministro Ismail Sabri Yaakob ha detto che la quantità d'acqua caduta negli ultimi giorni ha raggiunto dei livelli che non si vedano dal 1971. Guarda tutti iUsa, forte tempesta colpisce la California:a San FranciscoUna violenta tempesta si è abbattuta ieri a Nord della California, causando ...Messico, l'uragano Pamela travolge MazatlanIl passaggio ...

Advertising

statodelsud : Inondazioni in Malesia: 14 morti e oltre cinquantamila sfollati | Video - Pino__Merola : Inondazioni in Malesia: 14 morti e oltre cinquantamila sfollati | Video - wamnews_italian : Gli Emirati Arabi Uniti forniscono aiuti urgenti alle persone colpite dalle inondazioni in Malesia - InformazioneA : #Malesia Inondazioni nella regione hanno provocato 8 vittime e migliaia di sfollati. Piogge monsoniche hanno causa… - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: #SevereWeather ?? Inondazioni catastrofiche a #Selangor, in Malesia. Nelle ultime ore migliaia di persone sono state evacua… -