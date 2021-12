Infortunio Neymar | è allarme per il Psg | c’è la data sul rientro

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo l’alla caviglia rimediato lo scorso 28 novembre,rischia di restare fuori dal campo ancora per molto. A rivelare le ultime sulle sue condizioni è lo stesso Paris Saint-Germain, che tramite una nota ufficiale ha fatto presente che l’attaccante potrebbe essere indisponibile anche per i prossimi ottavi di Champions League., Psg,IL COMUNICATO “sta continuando il suo programma di recupero presso il centro sportivo: il suo ritorno agli allenamenti è previsto tra 4-5 settimane” si legge sul comunicato emesso dalla squadra, che dovrà fare a meno del suo numero 10 anche per i primissimi mesi del 2022. Una notizia, questa, che certamente non farà dormire sonni tranquilli a Pochettino e ai ...

Advertising

zazoomblog : PSG infortunio Neymar: ecco gli aggiornamenti! - #infortunio #Neymar: #aggiornamenti! - PSG24hours : RT @DiMarzio: #PSG, le ultime sulle condizioni di #Neymar - MCalcioNews : PSG, infortunio Neymar: 'Tornerà tra 4-5 settimane ad allenarsi' - MalikBreezy78 : RT @DiMarzio: #PSG, le ultime sulle condizioni di #Neymar - DiMarzio : #PSG, le ultime sulle condizioni di #Neymar -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Neymar

Il calciatore del Psg, insieme a Lionel Messi ed al brasiliano, forma il più grande tridente ...giocare e sembra un ragazzo molto simpatico' Attualmente Federer è fermo per unal ...stato costretto a lasciare il campo durante Venezia - Juve a causa di un, ma dalla Juve filtra ottimismo . Il club bianconero ha comunicato che gli accertamenti ... Anchee Mbappé sono ...Il club francese dovrà fare a meno dell'attaccante brasiliano per un lungo periodo, in dubbio addirittura per la Champions ...Assente dallo scorso 29 novembre per un infortunio alla caviglia rimediato nella sfida contro il Saint-Etienne, non è imminente il rientro in campo di Neymar. A comunicarlo è il ...