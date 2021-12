Inchiesta Rossi - Mps | Il groviglio armonioso sta per essere sciolto Ogni settimana nuovi pezzi di verità

Advertising

borghi_claudio : @DAVIDPARENZO Si. Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Se sai qualcosa vieni pure a riferire - ilriformista : Su #davidrossi il mistero si infittisce: se per il colonnello #Aglieco il pm #Nastasi rispose al suo telefono dopo… - redazioneiene : L’inchiesta su David Rossi, di cui vi parliamo da 4 anni con @a_monteleone e @marcoocchipintj, potrebbe riaprirsi d… - PorroPaola : RT @Libero_official: #Mps, l'inchiesta sulla morte di #DavidRossi: nei verbali non c'è traccia dei sopralluogo di 4 carabinieri nello studi… - PorroPaola : RT @redazioneiene: L’inchiesta su David Rossi, di cui vi parliamo da 4 anni con @a_monteleone e @marcoocchipintj, potrebbe riaprirsi dopo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Rossi

"Mi sa che il groviglio armonioso sta per perdere l'armonia e anche il groviglio". Il parlamentare della Commissione parlamentare d'sulla morte di David, potente responsabile delle relazioni esterne del Monte dei Paschi precipitato dalla finestra del suo studio la sera dl 6 marzo 2013, sta tornando da Siena dopo ...... dove il 6 marzo 2013 precipitò David, capo della comunicazione del Montepaschi, morendo dopo ...per ricostruire il contesto e rispondere ai 49 quesiti che la commissione parlamentare d'..."Stanno facendo le prove nel vicolo con il laser scanner che noi abbiamo svolto circa 5 anni fa". Ranieri Rossi (foto), fratello di David, non si muove dal vicolo del Monte Pio, dopo essere stato in p ...“La bonifica del Pascolaro è molto costosa perché si tratta di un’area estesa per 149 ettari, la più grande del Lazio e tra le prime in Italia. Per questo, la ...