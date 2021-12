Inchiesta Inter: la clausola "recompra". Si indaga su valori dei calciatori "marcatamente sproporzionati" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Continua l'Inchiesta sull'Inter . Ieri sarebbero state effettuate acquisizioni anche su dispositivi informatici , alla ricerca di mail e messaggi tra dirigenti, responsabili e dipendenti relativi alle ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Continua l'sull'. Ieri sarebbero state effettuate acquisizioni anche su dispositivi informatici , alla ricerca di mail e messaggi tra dirigenti, responsabili e dipendenti relativi alle ...

Advertising

capuanogio : La Guardia di Finanza nella sede dell’#Inter per acquisire documenti in relazione a un’inchiesta della Procura di M… - MarcelloChirico : Scusa Paolo, com'era la storia che 'oggettivamente la #Juventus è sempre finita in mezzo ad ogni inchiesta' e che a… - Corriere : Plusvalenze Inter, inchiesta per falso in bilancio. Verifiche sul Milan, escluse irrego... - InterMagazine2 : L'INCHIESTA - Inter, acquisite mail, focus sulla clausola di 'recompra' - TUTTOJUVE_COM : Inchiesta Inter: acquisite mail, focus clausola 'recompra' -