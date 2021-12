In Yemen si consuma l’ennesima vergogna | nell’indifferenza di tutti Cessate il fuoco!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) A tre anni dagli Accordi di Stoccolma – che avrebbero dovuto rappresentare la prima pietra su cui costruire significativi progressi verso un possibile accordo politico tra le parti in conflitto – inla popolazione civile è ancora sotto il tiro incrociato di bombardamenti aerei e scontri terrestri sempre più intensi, soprattutto in alcune aree chiave del paese, prese di mira perché geograficamente strategiche o ricche di risorse, come il governatorato di Marib. Il capoluogo, Marib City, che prima dell’inizio del conflitto contava poco più di 40.000 abitanti, adesso ospita oltre 1 milione di sfollati che continuano ad aumentare settimana dopo settimana. In tutto loal momento si contano oltre 4 milioni di persone in fuga dalla guerra – nei campi profughi perennemente sotto attacco o in alloggi di fortuna senza acqua pulita, cibo, medicine – a ...