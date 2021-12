In Libia salta il voto | Gazzini Icg | “Tutti per lo status quo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Non c’è nessun piano concreto”, almeno per ora, per far sì che i libici vadano alle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali il prossimo 24 gennaio, come proposto dall’Alta commissione elettorale che ha annunciato il rinvio delinizialmente fissato per venerdì prossimo, passando di fatto la palla al Parlamento. E qui sembra si pensi più alla nomina di un nuovo governo, che prenda il posto di quello di Abdul Hamid Dbeibah, per andare avanti così, senza il. Loquo in cui “nessuno perde nulla”. E’ il commento a caldo di Claudia, esperta didell’International Crisis Group (Icg), che in un’intervista all’Adnkronos invita a “prendere con le pinze” gli annunci sulla data del 24 gennaio e parla di un “lavoro intenso per un piano B”. L’annuncio odierno “è ...