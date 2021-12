In Italia 36 293 nuovi positivi e 146 morti | tasso sale al 4 | 7%

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 36.293 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 30.798. Sono 146… - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 22 dicembre: 36.293 nuovi casi, 146 morti - RaiNews : #Coronavirus, 36.293 nuovi casi e 146 vittime nelle ultime 24 ore in Italia - BR1SANT : RT @Kapparar1: Uk: 106.122 casi, con 140 decessi. Italia: 36.293 casi, con 146 decessi. Domande? - direpuntoit : Salgono ancora i numeri del #covid19 in Italia: qui tutti i dati del bollettino odierno. -

Ultime Notizie dalla rete : Italia 293

Bollettino coronavirus del 22 dicembre 2021: sono 36.i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ...gli attualmente positivi al Covid in, ...... i nuovi casi continuano a far registrare incrementi repentini: sono stati 36.i contagi ... ma la situazione è in peggioramento in diverse zone d'. Per il secondo giorno consecutivo, la ...nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 146 morti, 17.595 guariti e 36.293 nuovi casi su 779.303 tamponi. La Lombardia, trascinata dalla “prevalenza di Omicron nel Milanese” come spiegato dal ...Milano, 22 dic. (askanews) - Sono 36.293 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati ufficiali ...