"In giro vestito così, non parla con nessuno. Credo che...". Alonso, bomba su Lewis Hamilton: com'è ridotto il britannico (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Fernando Alonso, uno sportivo che non dice mai cose scontate. Come ha fatto anche durante un pranzo di Natale molto speciale in Spagna con l'ex cestista Fernando Romay, e l'ex Fiorentina, Joaquin, ancora in attività col Betis di Siviglia, raccontando diversi aneddoti, e lanciando l'ennesima stoccata a Lewis Hamilton: “Con i piloti latini mi sono sempre trovato bene — ha detto Fernando — perché abbiamo un altro carattere. Con gli italiani, con Carlos Sainz, con Checo Perez, ad esempio. Il migliore è stato Giancarlo Fisichella, italiano e mio compagno quando ho vinto il mondiale. Era un personaggio, molto scherzoso, con lui giocavo a carte prima dell'inizio delle gare”. “Hamilton è un po' perso” Su Hamilton, invece, il pensiero è differente: “Lui è fuori categoria, ha un posto speciale — ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Fernando, uno sportivo che non dice mai cose scontate. Come ha fatto anche durante un pranzo di Natale molto speciale in Spagna con l'ex cestista Fernando Romay, e l'ex Fiorentina, Joaquin, ancora in attività col Betis di Siviglia, raccontando diversi aneddoti, e lanciando l'ennesima stoccata a: “Con i piloti latini mi sono sempre trovato bene — ha detto Fernando — perché abbiamo un altro carattere. Con gli italiani, con Carlos Sainz, con Checo Perez, ad esempio. Il migliore è stato Giancarlo Fisichella, italiano e mio compagno quando ho vinto il mondiale. Era un personaggio, molto scherzoso, con lui giocavo a carte prima dell'inizio delle gare”. “è un po' perso” Su, invece, il pensiero è differente: “Lui è fuori categoria, ha un posto speciale — ha ...

Advertising

sesipuodire : ci rendiamo conto che 5 mesi fa rdj andava in giro vestito così per le colline toscane e io non ho avuto la possibi… - ilzagli : @FiorellaMannoia Giudici, magistrati ,avvocati e così via non sono altro che la stessa gente che c'è un in giro con… - _silverwinter : a me lo ha preso in giro oggi per come era vestito ?? - Ominostressato : @LegaSalvini Dite al cazzaro verde di difendere i confini, vada vestito da Rambo ad allontanare le navi, così ci fa… - moni_giro : RT @Epnoveotto: Quasi pronta la nostra bimba ed è una bomba e ancora non abbiamo visto il vestito ???? -

Ultime Notizie dalla rete : giro vestito 'Diabolik ucciso per 100mila euro', al killer anche un vitalizio: la rivelazione di 'Buscettina' Questo è quanto i fratelli Bennato avrebbero pagato il killer vestito da runner che ha ucciso a ...un infame da Diabolik' e che quest'ultimo sarebbe stato in grado di 'spargere questa voce' in giro ...

Alex Baroni, la voce di 'Cambiare' continua a vivere tra il passato e il presente 'Comunque vada, sarà un successo' , diceva spesso Piero Chiambretti vestito da angelo ed appeso ad ... Giorgia decise di scrivere un messaggio sui social che diventò virale nel giro di pochi minuti. '...

Lewis Hamilton, la bomba di Alonso: "In giro così, non parla con nessuno. Credo che...", com'è ridotto il britannico Liberoquotidiano.it La CINA e la leadership nel design All’ultimo EICMA i cinesi hanno alzato il tiro, con una serie di modelli tecnicamente dotati e dallo stile sempre più personale che nascono (anche) da una ben precisa strategia a livello nazionale ...

Questo è quanto i fratelli Bennato avrebbero pagato il killerda runner che ha ucciso a ...un infame da Diabolik' e che quest'ultimo sarebbe stato in grado di 'spargere questa voce' in...'Comunque vada, sarà un successo' , diceva spesso Piero Chiambrettida angelo ed appeso ad ... Giorgia decise di scrivere un messaggio sui social che diventò virale neldi pochi minuti. '...All’ultimo EICMA i cinesi hanno alzato il tiro, con una serie di modelli tecnicamente dotati e dallo stile sempre più personale che nascono (anche) da una ben precisa strategia a livello nazionale ...