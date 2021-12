In aumento i “nuovi poveri” tra italiani. Le mense della Caritas prese d’assalto per la cena di Natale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Natale sempre più povero per tanti italiani. Che sempre più frequentemente si rivolgono alle 170 mense Caritas dal Nord a Sud del Paese. Anche quest’anno complice la crisi legata alla pandemia, tanti ‘nuovi’ bisognosi, sempre di più italiani, chiederanno aiuto alle mense Caritas per la cena di Natale. E non solo. Crescono i nuovi bisognosi tra gli italiani “Assistiamo ad una escalation di povertà- racconta don Fabio Stanizzo, direttore della Caritas di Lamezia Terme – luce, gas, acqua. Tutto aumenta, gli stipendi, quando ci sono, sono quelli che sono. E in tanti non ce la fanno ad arrivare a fine mese”. LEGGI ANCHE Un milione di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)sempre più povero per tanti. Che sempre più frequentemente si rivolgono alle 170dal Nord a Sud del Paese. Anche quest’anno complice la crisi legata alla pandemia, tanti ‘’ bisognosi, sempre di più, chiederanno aiuto alleper ladi. E non solo. Crescono ibisognosi tra gli“Assistiamo ad una escalation di povertà- racconta don Fabio Stanizzo, direttoredi Lamezia Terme – luce, gas, acqua. Tutto aumenta, gli stipendi, quando ci sono, sono quelli che sono. E in tanti non ce la fanno ad arrivare a fine mese”. LEGGI ANCHE Un milione di ...

Advertising

SecolodItalia1 : In aumento i “nuovi poveri” tra italiani. Le mense della Caritas prese d’assalto per la cena di Natale - dino_andreani : @lauracesaretti1 L'aumento dei prezzi è l'aspetto meno negativo. Il problema sarà quando la bolla finirà e le azie… - AnsaToscana : Covid, in Toscana altri 5 decessi, ricoveri in aumento. Attualmente positivi sono 19.536. Età media nuovi casi è 38… - Rougenoir1978 : @TheWhiteLodge1 @FMCROfficial @luk1m1l4n01899 Ok, ma più soldi proprio no. Il Milan è un brand internazionale, 21 s… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Continua l’aumento dei ricoverati nei reparti Covid degli ospedali della Toscana. I ricoverati so… -