In Arabia cercherò la mia Africa Petrucci presenta la sua Dakar | Per me un pianeta inesplorato

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Daniloha già scoperto quanto il deserto sappia essere infido: «Sono a casa a Terni e sto andando a fare fisioterapia alla caviglia destra, mi sono procurato due fratturine all'astragalo e al perone ma niente di che, a gennaio sarò al 100%. Nei giorni scorsi ero ad allenarmi a Dubai con i ragazzi del team Ktm, Sunderland e Price, sulle nostre 450, e stavamo preparando un road book: io ho provato a uscire fuori traccia e sono rimasto piantato in una buca. Basta un attimo... Un'esperienza che mi servirà». Già, perché Danilo quest' anno ha deciso che il Capodanno lo farà nel deserto, non per un thè bensì per un rally: anzi, "il" rally. «Correrò la mia prima, è un sogno che cullavo fin da bambino, Ktm mi ha fatto questo regalo. Sarò il primo a provare il salto dalla MotoGP alla sabbia. Il percorso inverso l'ha fatto negli Anni 90 ...