Immagini spettacolari di Milano visto dalle montagne Orobie (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Grazie alla telecamera di Free.it, Milano è apparsa avvolta nella nebbia in Immagini spettacolari ed esclusive! Il videomaker è salito sulla cima del monte Grignone, vetta delle prealpi Orobie, e ha registrato un video che mostra i grattacieli di una Milano mai vista così in precedenza! Milano vista dal Monte Grignone – curiosauro.itTramonto e grattacieli di Milano Lo scatto è stato fatto verso le 17.30 di sera, l'orario in cui la città solitamente è avvolta da nebbia e foschia. L'effetto visivo è stupendo, perché succede di rado di avere quelle Immagini con la luce del tramonto. Sopra le nuvole restano visibili due grattacieli: quello di Gae Aulenti e quello di City Life!

