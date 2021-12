Ilaria Capua: 'Senza vaccini a quest'ora conteremmo i morti per strada' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La campagna vaccinale iniziato a cavallo tra l'inverno e la primavera scorsa ha avuto un ruolo decisivo e fondamentale nella lotta al Covid. Certamente le conseguenze positive dei vaccini hanno ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La campagna vaccinale iniziato a cavallo tra l'inverno e la primavera scorsa ha avuto un ruolo decisivo e fondamentale nella lotta al Covid. Certamente le conseguenze positive deihanno ...

Advertising

fanpage : “Se non avessimo il vaccino, e le persone si comportassero da negazionisti, avremmo i morti per strada, come in Ecu… - HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Covid non andrà via. Sono macrocicli di migliaia di anni' - Sara60825982 : RT @MarcoRCapelli: Ilaria Capua: “Se non ci fosse il vaccino avremmo i morti per strada come in ECUADOR” Morti in ITALIA oggi 153 Morti… - Signor_Chester : RT @MarcoRCapelli: Ilaria Capua: “Se non ci fosse il vaccino avremmo i morti per strada come in ECUADOR” Morti in ITALIA oggi 153 Morti… - Ariel2575 : RT @MarcoRCapelli: Ilaria Capua: “Se non ci fosse il vaccino avremmo i morti per strada come in ECUADOR” Morti in ITALIA oggi 153 Morti… -