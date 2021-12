Il video di “Un giorno da pecora” con i virologi che cantano “Sì sì vax” è reale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra il 20 e il 21 dicembre 2021, numerosi utenti di Twitter si sono chiesti se il video che ritrae i virologi Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco mentre cantano una canzone intitolata “Sì sì vax” sia o meno un deepfake, ovvero un contenuto manipolato che attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è in grado di riprodurre azioni ed espressioni di un individuo attraverso l’apprendimento automatico di comportamenti reali. In parole ancora più semplici: un video molto credibile in cui però l’audio e/o le espressioni facciali del protagonista sono state più o meno modificate per veicolare un messaggio diverso dall’originale. In questo caso però non si tratta di deepfake, il video contenente la canzone dei tre virologi è reale. Il filmato è ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra il 20 e il 21 dicembre 2021, numerosi utenti di Twitter si sono chiesti se ilche ritrae iAndrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco mentreuna canzone intitolata “Sì sì vax” sia o meno un deepfake, ovvero un contenuto manipolato che attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è in grado di riprodurre azioni ed espressioni di un individuo attraverso l’apprendimento automatico di comportamenti reali. In parole ancora più semplici: unmolto credibile in cui però l’audio e/o le espressioni facciali del protagonista sono state più o meno modificate per veicolare un messaggio diverso dall’originale. In questo caso però non si tratta di deepfake, ilcontenente la canzone dei tre. Il filmato è ...

