“Il vaccino pediatrico è sicuro. I miei figli il giorno dopo l’inoculazione erano a sciare” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bergamo. “I miei bambini hanno fatto il vaccino venerdì 17 dicembre, la mattina dopo mio figlio era sui campi da sci”. Francesca Riccardi è una consigliera comunale del Pd, mamma di due bambini di 9 e 6 anni. È stata tra le prime a prenotare il vaccino anti Covid-19 pediatrico e vuole raccontare la sua esperienza. “Tante mamme mi hanno chiamata chiedendomi com’era andata la vaccinazione, se i miei figli avevano avuto effetti collaterali – dichiara -. In molti sono indecisi e io vorrei rassicurarli. Non hanno avuto nulla, nemmeno male al braccio”. Riccardi fa parte di un gruppo che, quando nel 2017 è entrato in vigore il decreto Lorenzin, ha organizzato una serie di incontri dal titolo “In salute fin da piccoli”. “Il decreto prevedeva l’obbligo dei ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bergamo. “Ibambini hanno fatto ilvenerdì 17 dicembre, la mattinamioo era sui campi da sci”. Francesca Riccardi è una consigliera comunale del Pd, mamma di due bambini di 9 e 6 anni. È stata tra le prime a prenotare ilanti Covid-19e vuole raccontare la sua esperienza. “Tante mamme mi hanno chiamata chiedendomi com’era andata la vaccinazione, se iavevano avuto effetti collaterali – dichiara -. In molti sono indecisi e io vorrei rassicurarli. Non hanno avuto nulla, nemmeno male al braccio”. Riccardi fa parte di un gruppo che, quando nel 2017 è entrato in vigore il decreto Lorenzin, ha organizzato una serie di incontri dal titolo “In salute fin da piccoli”. “Il decreto prevedeva l’obbligo dei ...

Advertising

gioalbarosa : OK ! Vacciniamo i bambini : il miglior vaccino pediatrico appositamente studiato è quello CUBANO ???? - ChiaraPottini : RT @TgrRai: Il vaccino della @Novavax si conserva in un normale frigorifero (temperatura tra i 2 gli 8 gradi) e usa la tecnologia a base pr… - Vinc1955 : RT @TgrRai: Il vaccino della @Novavax si conserva in un normale frigorifero (temperatura tra i 2 gli 8 gradi) e usa la tecnologia a base pr… - quotidianopiem : Il Mauriziano consegna il “diploma di grande coraggio” ai bambini durante il Vaccino Day pediatrico - lella18750 : RT @TgrRai: Il vaccino della @Novavax si conserva in un normale frigorifero (temperatura tra i 2 gli 8 gradi) e usa la tecnologia a base pr… -