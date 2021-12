Il Tribunale dichiara il fallimento del Catania: 30 giorni per impugnare la sentenza (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con la sentenza numero 263/2021 pubblicata oggi, la sezione fallimentare del Tribunale di Catania ha accolto l'istanza della Procura della Repubblica, dichiarando il fallimento della società ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con lanumero 263/2021 pubblicata oggi, la sezione fallimentare deldiha accolto l'istanza della Procura della Repubblica,ndo ildella società ...

Advertising

Gazzetta_it : Il Tribunale dichiara il fallimento del #Catania: 30 giorni per impugnare la sentenza - ladyonorato : In questa sentenza il Tribunale della Bassa Sassonia dichiara chiaramente la contrarietà al principio di uguaglianz… - SerieBNewsCom : ??UFFICIALE: il Tribunale dichiara il fallimento del #Catania - 1984_pinto : RT @CalcioFinanza: Il Tribunale dichiara fallito il Catania Calcio - telodogratis : Calcio: tribunale dichiara fallimento Catania per insolvenza -