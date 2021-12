Advertising

ladyonorato : In questa sentenza il Tribunale della Bassa Sassonia dichiara chiaramente la contrarietà al principio di uguaglianz… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Il Tribunale dichiara fallito il Catania Calcio: Il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallime… - BBilanShit : RT @CalcioFinanza: Il Tribunale dichiara fallito il Catania Calcio - jobwithinternet : RT @CalcioFinanza: Il Tribunale dichiara fallito il Catania Calcio - CalcioFinanza : Il Tribunale dichiara fallito il Catania Calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Tribunale dichiara

Triste notizia per il calcio italiano: ildi Catania ha dichiarato il fallimento del Calcio Catania 1946. La decisione è stata depositata poco fa. La sezione fallimentare deletneo aveva già detto no al rinvio chiesto dai legali del club. Adesso resta da capire cosa accadrà al club, poiché sarebbe a rischio anche il proseguimento della stagione sportiva, con la ......mondiale" -il presidente del Polo Universitario Grossetano, Gabriella Papponi Morelli. "Banca Tema, la banca della comunità grossetana, ha apprezzato molto l'iniziativa deldi ...Sono undici pagine con cui la sezione fallimentare del tribunale, presieduta da Mariano Sciacca, ha motivato la decisione depositata oggi. Disposto l'esercizio provvisorio per la parte calcistica e no ...Il Tribunale di Catania ha messo la parola fine sui guai societari del club etneo, dichiarato fallito: ora si proverà a finire la stagione.