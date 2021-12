Il Toronto fa sul serio per Insigne | c’è l’offerta!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilfa sulper, la squadra canadese vuole in tutti i modi convincere il capitano azzurro ad accettare l’importante offerta proposta. Il numero 24 partenopeo andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno, e la trattativa per il rinnovo risulta essere molto complicata. Infatti la distanza sull’accordo che c’è tra l’entourage del giocatore e la società azzurra fin ora non è stata colmata., Napoli,Secondo il Corriere dello Sport, ilha offerto 7 milioni di euro a stagione ad. I canadesi aspettano una risposta da parte del calciatore che non chiuderebbe la porta ad un eventuale nuovo capitolo della sua carriera oltre oceano. Piero Inferrera