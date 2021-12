"Il tampone ai vaccinati?". Che schiaffo a Mario Draghi: e se lo dice anche Bruno Vepsa... (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Se lo dice anche Bruno Vespa... Siamo a CartaBianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, siamo all'utima puntata prima dello stop per le feste di Natale e di Capodanno. E proprio di queste feste si parla: come saranno? Cosa potremo fare? Come è noto, anche l'Italia ora sta facendo in conti con una brutale ultima ondata del Covid, forse spinto dalla variante Omicron: ieri, martedì 21 dicembre, sono stati registrati 31mila contagi, picco dell'anno, e 153 morti, il tutto mentre continua a crescere la pressione sul sistema sanitario nazionale. Ed in questo contesto il governo domani sarà chiamato a decidere sul nuovo pacchetto di provvedimenti: si parla di estensioni dell'obbligo vaccinale, reintroduzione della mascherina all'aperto anche in zona bianca e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Se loVespa... Siamo a CartaBianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, siamo all'utima puntata prima dello stop per le feste di Natale e di Capodanno. E proprio di queste feste si parla: come saranno? Cosa potremo fare? Come è noto,l'Italia ora sta facendo in conti con una brutale ultima ondata del Covid, forse spinto dalla variante Omicron: ieri, martedì 21mbre, sono stati registrati 31mila contagi, picco dell'anno, e 153 morti, il tutto mentre continua a crescere la pressione sul sistema sanitario nazionale. Ed in questo contesto il governo domani sarà chiamato a decidere sul nuovo pacchetto di provvedimenti: si parla di estensioni dell'obbligo vaccinale, reintroduzione della mascherina all'apertoin zona bianca e ...

