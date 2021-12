Il “super vaccino” allo studio dell’esercito americano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si attende entro poche settimane l’annuncio della scoperta di un nuovo vaccino che sarebbe efficace contro tutte le varianti del Covid-19, omicron compresa. Questo, almeno, è quello che viene affermato in un articolo pubblicato appena ieri da Sara Topp, reporter del quotidiano Defense One, l’organo di stampa del Pentagono americano. Gli scienziati del Walter Reed Army Institute of Research, secondo l’autrice dell’articolo, starebbero per mettere a punto il risultato di quasi due anni di lavoro sul virus. Il laboratorio dell’esercito Usa, infatti, ha iniziato a lavorare sul sequenziamento del Dna del Covid-19 all’inizio del 2020. Molto presto, il reparto di malattie infettive del Walter Reed avrebbe deciso di concentrarsi sulla creazione di un vaccino che funzioni non solo contro il ceppo allora ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si attende entro poche settimane l’annuncio della scoperta di un nuovoche sarebbe efficace contro tutte le varianti del Covid-19, omicron compresa. Questo, almeno, è quello che viene affermato in un articolo pubblicato appena ieri da Sara Topp, reporter del quotidiano Defense One, l’organo di stampa del Pentagono. Gli scienziati del Walter Reed Army Institute of Research, secondo l’autrice dell’articolo, starebbero per mettere a punto il risultato di quasi due anni di lavoro sul virus. Il laboratorioUsa, infatti, ha iniziato a lavorare sul sequenziamento del Dna del Covid-19 all’inizio del 2020. Molto presto, il reparto di malattie infettive del Walter Reed avrebbe deciso di concentrarsi sulla creazione di unche funzioni non solo contro il ceppora ...

