Il sondaggione che fa tremare Pd e 5s: dove è arrivato il centrodestra (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Forza Italia guadagna lo 0,7% e sfiora il 9%. Il centrodestra mantiene il vantaggio sui giallorossi: l'asse tra Pd e 5S vacilla sempre di più Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Forza Italia guadagna lo 0,7% e sfiora il 9%. Ilmantiene il vantaggio sui giallorossi: l'asse tra Pd e 5S vacilla sempre di più

Advertising

cgregorio52 : RT @OrioliPaolo: Sondaggione. In quale trasmissione televisiva andrà ospite per prima l'infermiera che fingeva di fare i vaccini a Palermo? - lemonfromRome : RT @OrioliPaolo: Sondaggione. In quale trasmissione televisiva andrà ospite per prima l'infermiera che fingeva di fare i vaccini a Palermo? - Alessandricc : RT @OrioliPaolo: Sondaggione. In quale trasmissione televisiva andrà ospite per prima l'infermiera che fingeva di fare i vaccini a Palermo? - GioDanni13 : RT @OrioliPaolo: Sondaggione. In quale trasmissione televisiva andrà ospite per prima l'infermiera che fingeva di fare i vaccini a Palermo? - AlexanderLandSp : RT @OrioliPaolo: Sondaggione. In quale trasmissione televisiva andrà ospite per prima l'infermiera che fingeva di fare i vaccini a Palermo? -