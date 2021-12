Il ritorno di uno Schumacher in Ferrari, Mick sarà pilota di riserva (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il tedesco Mick Schumacher, figlio del grande Michael, sarà uno dei piloti di riserva della Ferrari, oltre a competere nella stagione 2022 di Formula 1 con Haas. Lo ha annunciato il direttore sportivo della scuderia italiana Mattia Binotto. “Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota della Ferrari. Fa parte della Ferrari Driver Academy e questa accademia è stata creata proprio per preparare i futuri piloti della Ferrari”, ha spiegato Binotto durante una video conferenza stampa. Binotto ritiene che il tedesco, 19esimo e senza punti segnati al volante di una Haas molto debole, “ha fatto bene e progredito, non solo nella consistenza ma anche nella velocità”. Mick, che compie 23 anni il 22 marzo, assumerà il ruolo di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il tedesco, figlio del grande Michael,uno dei piloti didella, oltre a competere nella stagione 2022 di Formula 1 con Haas. Lo ha annunciato il direttore sportivo della scuderia italiana Mattia Binotto. “Non dobbiamo dimenticare che è già undella. Fa parte dellaDriver Academy e questa accademia è stata creata proprio per preparare i futuri piloti della”, ha spiegato Binotto durante una video conferenza stampa. Binotto ritiene che il tedesco, 19esimo e senza punti segnati al volante di una Haas molto debole, “ha fatto bene e progredito, non solo nella consistenza ma anche nella velocità”., che compie 23 anni il 22 marzo, assumerà il ruolo di ...

