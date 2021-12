Advertising

Luce_news : Il reparto di neupsichiatria del Meyer non ha più posti letto: “Tanti pazienti fra 10 e 11 anni” -

Ultime Notizie dalla rete : reparto neupsichiatria

Luce!

Il numero impressionante di ricoveri nei reparti diinfantile lo dimostrano, a ... Ad agosto i pazienti in cura neldel Meyer erano undici, ma già si registravano liste di attesa ...Il numero impressionante di ricoveri nei reparti diinfantile lo dimostrano, a ... Ad agosto i pazienti in cura neldel Meyer erano undici, ma già si registravano liste di attesa ...Non solo soccorsi o incendi da domare, ma anche un cuore grande così. I vigili del fuoco del Comando di Monza hanno indossato gli abiti di Babbo Natale il pomeriggio del 16 dicembre e sono andati a co ...Questa volta i pompieri non hanno spento un incendio, hanno acceso una fiamma nel cuore di ogni bambino ricoverato. La fiamma dell'amore e della speranza.