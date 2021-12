Il rapporto | ' Con Bolsonaro la deforestazione delle terre indigene dell' Amazzonia cresciuta del 138%'

Advertising

RDS_official : ??Un @mengonimarco inedito, capace di passare da spunti più riflessivi e intimi a momenti davvero esilaranti... e il… - StefanoFassina : Il Rapporto @ANPALgov su #RdC contraddice, con i dati, la narrazione padronale propagandata da @LegaSalvini… - ItalyinAlgeria : “Algeria partner fondamentale e strategico, affidabile sui grandi temi regionali. Con l’Italia rapporto a 360 gradi… - ariolele : RT @fracchio_2: Le notizie diffuse da questo tizio paiono tendenziose o esagerate... (656cp) Ha forse qualche interesse o rapporto partico… - girlwithblueeye : lol è la stessa tipa che è cugina di carol con il cognome di lui che diceva che stavano insieme e nascondevano il r… -

Ultime Notizie dalla rete : rapporto Con

LA NAZIONE

...situate nelle terre indigene la deforestazione finora è aumentata addirittura del 138%l'... Per il coordinatore deldell'Istituto socio - ambientale, Antonio Oviedo, il governo ha '...... Alex Belli scherza "Mirko sei forse incinto?"/ Lei "Mamma mi ha detto?" Alex Belli geloso di Alessandro Basciano? 'Non me ne frega un cazz*' Non manca un cenno alAldo Montano che, dopo ...Luis Alberto entra solo nel finale di partita e segna al 94' in Venezia-Lazio, poi entra negli spogliatoi e ritwitta un post in cui si ...Salvini abbandonato dai giovani; Renzi e Di Maio dal popolo. DeRev presente l’analisi completa delle performance di comunicazione dei principali leader italiani sulle piattaforme social.