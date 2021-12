Il problema del Green pass che scade a gennaio: 3 milioni di italiani rischiano di rimanere senza (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il nuovo decreto che il governo Draghi vuole varare domani porterà alla riduzione della validità del Green pass. Dai 9 mesi attuali si scenderà a 6, o forse a 5 o 4. Ma c’è un problema. Ovvero tutti quegli italiani che si sono vaccinati con seconda dose fatta più di sei mesi fa e non hanno ancora fatto la terza. Si tratta, spiega oggi La Stampa, di tre milioni di cittadini. Che dopo Capodanno, per effetto del decreto del governo, potrebbero trovarsi impossibilitati a entrare in bar e ristoranti e a partecipare alla vita sociale. O addirittura a lavorare, come nel caso dei sanitari che hanno l’obbligo. E del personale delle forze dell’ordine e della scuola. Gli esodati Il quotidiano spiega che gli italiani che hanno fatto già la terza dosi sono 15 milioni e 372 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il nuovo decreto che il governo Draghi vuole varare domani porterà alla riduzione della validità del. Dai 9 mesi attuali si scenderà a 6, o forse a 5 o 4. Ma c’è un. Ovvero tutti quegliche si sono vaccinati con seconda dose fatta più di sei mesi fa e non hanno ancora fatto la terza. Si tratta, spiega oggi La Stampa, di tredi cittadini. Che dopo Capodanno, per effetto del decreto del governo, potrebbero trovarsi impossibilitati a entrare in bar e ristoranti e a partecipare alla vita sociale. O addirittura a lavorare, come nel caso dei sanitari che hanno l’obbligo. E del personale delle forze dell’ordine e della scuola. Gli esodati Il quotidiano spiega che gliche hanno fatto già la terza dosi sono 15e 372 ...

