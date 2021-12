Il primo SMS inviato al mondo è stato battuto all’asta per 107.000 euro sotto forma di NFT (Di mercoledì 22 dicembre 2021) 107.000 euro che Vodafone donerà all’UNHCR. Il compratore rimasto anonimo si aggiudica l’NFT del primo SMS della storia inviato nel 1992 su rete Vodafone usando un computer e non un telefono... Leggi su dday (Di mercoledì 22 dicembre 2021) 107.000che Vodafone donerà all’UNHCR. Il compratore rimasto anonimo si aggiudica l’NFT delSMS della storianel 1992 su rete Vodafone usando un computer e non un telefono...

