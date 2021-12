Il primo sms della storia? Vale 107mila euro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic – Il primo sms della storia Vale una bella sommetta. Almeno, è stato pagato una bella sommetta, come si legge un’Ansa di oggi. primo sms della storia venduto a 107mila euro 107mila euro è la cifra pagata ad un’asta a Neuilly-sur-Seine, vicino Parigi, per il primo sms della storia. D’altronde, un acquisto così stravagante non poteva che avvenire in quello che – a quanto pare – è il comune più ricco della Francia. L’oggetto è pure “immateriale” e la cosa desta così ancora più scalpore. L’sms più costoso della storia è stato infatti ceduto grazie alla la tecnologia NFT (non-fungible token) , ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic – Ilsmsuna bella sommetta. Almeno, è stato pagato una bella sommetta, come si legge un’Ansa di oggi.smsvenduto aè la cifra pagata ad un’asta a Neuilly-sur-Seine, vicino Parigi, per ilsms. D’altronde, un acquisto così stravagante non poteva che avvenire in quello che – a quanto pare – è il comune più riccoFrancia. L’oggetto è pure “immateriale” e la cosa desta così ancora più scalpore. L’sms più costosoè stato infatti ceduto grazie alla la tecnologia NFT (non-fungible token) , ...

