Il primo SMS della storia è stato venduto per 107mila euro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Risale al 1992 il primo SMS mai inviato, che oggi è stato venduto all'asta a Neuilly-sur-Seine, il sobborgo alle porte di Parigi e comune piu' ricco della Francia. Il valore iniziale era di 100mila euro, ma è stato aggiudicato per 107mila euro, il messaggio recitava "Merry Christmas". Il primo SMS di auguri inviato Ormai siamo abituati a inviare continui messaggi semplicemente collegandoci in rete, e usufruendo di varie piattaforme di messaggistica offerte, tra cui scegliere.Ma come è quando tutto questo ha avuto inizio? Il primo SMS è stato inviato precisamente alle 18:09 del 3 dicembre 1992, quasi 30 anni fa, quando il sistema di messaggistica istantanea era ancora in via sperimentale, e ...

