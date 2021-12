Il piano di Cingolani: “Sfruttiamo nostri pozzi di gas per frenare caro bollette” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Oggi il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha illustrato a il Messaggero il suo piano per tagliare il prezzo dell’energia in bolletta: sfruttare i nostri giacimenti di gas. Per il ministro l’Italia paga di più per l’energia: “È il prezzo per aver fatto certe scelte. Abbiamo deciso che era meglio comprare gas all’estero invece di utilizzare il nostro e ci troviamo a dover potenziare le rinnovabili il più rapidamente possibile. Ma non si fa in due anni. Quindi nei prossimi 12-18 mesi dobbiamo muoverci anche in altre direzioni. Come quella di aumentare la produzione nazionale di gas con i giacimenti già aperti”. Il margine non è ampio: “Potremmo aumentare di una quantità non esagerata. Magari raddoppiare i 4 miliardi di metri cubi attuali. Si possono fare degli accordi affinché venga utilizzato per aziende nazionali a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Oggi il ministro della Transizione Ecologica Robertoha illustrato a il Messaggero il suoper tagliare il prezzo dell’energia in bolletta: sfruttare igiacimenti di gas. Per il ministro l’Italia paga di più per l’energia: “È il prezzo per aver fatto certe scelte. Abbiamo deciso che era meglio comprare gas all’estero invece di utilizzare il nostro e ci troviamo a dover potenziare le rinnovabili il più rapidamente possibile. Ma non si fa in due anni. Quindi nei prossimi 12-18 mesi dobbiamo muoverci anche in altre direzioni. Come quella di aumentare la produzione nazionale di gas con i giacimenti già aperti”. Il margine non è ampio: “Potremmo aumentare di una quantità non esagerata. Magari raddoppiare i 4 miliardi di metri cubi attuali. Si possono fare degli accordi affinché venga utilizzato per aziende nazionali a ...

Advertising

zazoomblog : Il piano di Cingolani: “Sfruttiamo nostri pozzi di gas per frenare caro bollette” - #piano #Cingolani: #“Sfruttiam… - bugsbonny76 : RT @mdiparbleu: “La principale caratteristica dei reattori nucleari di 4a generazione è quella di non esistere” Leggete l’intervista al mi… - p64389000hamdf : RT @mdiparbleu: “La principale caratteristica dei reattori nucleari di 4a generazione è quella di non esistere” Leggete l’intervista al mi… - ale336CO2 : RT @mdiparbleu: “La principale caratteristica dei reattori nucleari di 4a generazione è quella di non esistere” Leggete l’intervista al mi… - mircodibasilio : RT @mdiparbleu: “La principale caratteristica dei reattori nucleari di 4a generazione è quella di non esistere” Leggete l’intervista al mi… -