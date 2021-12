Il Pg della Cassazione boccia la legge Cartabia. La norma pone veti alle comunicazioni dei magistrati. Ma per Salvi così si lede la libertà di informazione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La procura generale della Corte di Cassazione, guidata da Giovanni Salvi, contro la ministra della Giustizia Marta Cartabia: “Informare l’opinione pubblica non è manifestazione della libertà di espressione del magistrato ma è un preciso dovere d’ufficio come più volte affermato anche dalle fonti europee”. Il riferimento è al decreto legislativo “sulla presunzione di innocenza” approvato alcune settimane fa dal Consiglio dei ministri, che impone pesanti restrizioni alla comunicazione delle autorità giudiziarie, prevedendo – tra le altre cose – che “la diffusione di informazioni sui procedimenti penali” sia consentita “solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini” e che le conferenze stampa dei procuratori ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La procura generaleCorte di, guidata da Giovanni, contro la ministraGiustizia Marta: “Informare l’opinione pubblica non è manifestazionedi espressione del magistrato ma è un preciso dovere d’ufficio come più volte affermato anche dfonti europee”. Il riferimento è al decreto legislativo “sulla presunzione di innocenza” approvato alcune settimane fa dal Consiglio dei ministri, che impesanti restrizioni alla comunicazione delle autorità giudiziarie, prevedendo – tra le altre cose – che “la diffusione di informazioni sui procedimenti penali” sia consentita “solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini” e che le conferenze stampa dei procuratori ...

