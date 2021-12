Il Pensiero di Santa Teresa di Lisieux per oggi 22 Dicembre 2021 – Video (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Lavoriamo insieme alla salvezza delle anime!” Santa Teresa del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e ti sei offerta vittima al suo amore misericordioso, aiutami a L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Lavoriamo insieme alla salvezza delle anime!”del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e ti sei offerta vittima al suo amore misericordioso, aiutami a L'articolo proviene da La Luce di Maria.

