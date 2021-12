Il Paradiso delle Signore, il Natale di Valentina Bartolo e Filippo Scarafia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Natale si avvicina e noi di Tvpertutti abbiamo chiesto ad alcuni attori de Il Paradiso delle Signore come trascorreranno questo giorno di festa. A risponderci sono stati sia Filippo Scarafia che Valentina Bartolo. Colui che a partire da questa sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è tornato a vestire i panni di Roberto Landi, ha svelato che per la sera di Natale hanno istituito una sorta di tradizione chiamata 'cena degli avanzi'. Festeggiamenti emozionanti e all'insegna delle tradizioni per l'attrice che presta il volto a Veronica Zanatta. Quest'ultima, infatti, non si limiterà a festeggiare solo il Natale ma anche il Santo Stefano. Ecco ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilsi avvicina e noi di Tvpertutti abbiamo chiesto ad alcuni attori de Ilcome trascorreranno questo giorno di festa. A risponderci sono stati siache. Colui che a partire da questa sesta stagione de Ilè tornato a vestire i panni di Roberto Landi, ha svelato che per la sera dihanno istituito una sorta di tradizione chiamata 'cena degli avanzi'. Festeggiamenti emozionanti e all'insegnatradizioni per l'attrice che presta il volto a Veronica Zanatta. Quest'ultima, infatti, non si limiterà a festeggiare solo ilma anche il Santo Stefano. Ecco ...

Advertising

DanieleLanati : @Lele76er @marcocanestrari @micheleboldrin non dico che sia il paradiso, ma la mania italiana di fare norme anti-de… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Il Natale di Vittorio - UranoRebel : @barbybpgirl @Linus2k @ylefsch E come fai a sapere per cosa mi batto io? Chi ti conosce? Ma torna a guardare Il pa… - notyourclito : Pasticcini buongiorno Porridge banana e lamponi credo che sia una delle colazioni che più si avvicina al paradiso - eleonoradavolio : Il Paradiso Delle Signore ~ Daily 4° Stagione Settantaduesima puntata 2021 #umbertaide -