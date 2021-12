Il Papa scomunica le spese militari. E a Guerini fischiano le orecchie. In Parlamento una marea di atti per nuovi armamenti. Gli acquisti previsti superano i 10 miliardi di euro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, considerate spese piuttosto che investimenti. Eppure istruzione ed educazione sono le fondamenta di una società coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza e progresso. Le spese militari, invece, sono aumentate, superando il livello registrato al termine della Guerra fredda, e sembrano destinate a crescere in modo esorbitante”. Sembrerebbe il discorso illuminato di un leader politico. E invece a pronunciare queste parole è stato ieri Papa Francesco (leggi l’articolo). Che ha aggiunto un’eloquente proposta: “È opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che prevedano un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici nell’educazione e i fondi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, consideratepiuttosto che investimenti. Eppure istruzione ed educazione sono le fondamenta di una società coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza e progresso. Le, invece, sono aumentate, superando il livello registrato al termine della Guerra fredda, e sembrano destinate a crescere in modo esorbitante”. Sembrerebbe il discorso illuminato di un leader politico. E invece a pronunciare queste parole è stato ieriFrancesco (leggi l’articolo). Che ha aggiunto un’eloquente proposta: “È opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che prevedano un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici nell’educazione e i fondi ...

Advertising

sparklewithme22 : @ricciaistheway Peró da venerdì scorso dopo la messa non ci ha chiamato il papa per la scomunica quindi ce la siamo ancora scampata ???? - shineelite2 : RT @felice_modica: Io, la mascherina all’aperto la metto già se c’è confusione. Non la metterò neanche se dovesse ingiungermelo il papa pen… - Marxtrixx : RT @felice_modica: Io, la mascherina all’aperto la metto già se c’è confusione. Non la metterò neanche se dovesse ingiungermelo il papa pen… - felice_modica : Io, la mascherina all’aperto la metto già se c’è confusione. Non la metterò neanche se dovesse ingiungermelo il pap… - gubertolo : faccio un orgia con le suore e mi scomunica il papa -