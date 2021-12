“Il Napoli va attaccato alto per un motivo”, la spiegazione di Thiago Motta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Milan vince ad Empoli, mentre gli azzurri non riescono a guadagnare i tre punti. Lo Spezia vince al Maradona, così la sfida tra le due squadre è finita 0-1. Per il Napoli è la terza sconfitta consecutiva in casa. Al termine del match Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: “Viviamo tutti la partita, in panchina e in campo. Siamo un grande staff che lavora insieme. Stiamo lavorando con grande professionalità e impegno, non solo Alex. Sappiamo che il Napoli è una squadra che cerca di allargare con un terzino ed un esterno di attacco e diventa difficile, quando vanno nell’area piccola soprattutto. Thiago MottaSono contento del percorso, dall’inizio abbiamo lavorato tantissimo insieme ai ragazzi. Siamo sempre in linea con l’obiettivo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Milan vince ad Empoli, mentre gli azzurri non riescono a guadagnare i tre punti. Lo Spezia vince al Maradona, così la sfida tra le due squadre è finita 0-1. Per ilè la terza sconfitta consecutiva in casa. Al termine del matchè intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: “Viviamo tutti la partita, in panchina e in campo. Siamo un grande staff che lavora insieme. Stiamo lavorando con grande professionalità e impegno, non solo Alex. Sappiamo che ilè una squadra che cerca di allargare con un terzino ed un esterno di attacco e diventa difficile, quando vanno nell’area piccola soprattutto.Sono contento del percorso, dall’inizio abbiamo lavorato tantissimo insieme ai ragazzi. Siamo sempre in linea con l’obiettivo ...

