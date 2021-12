Il Napoli perde contro lo Spezia e i tifosi puntano il dito contro Spalletti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo la vittoria riportata a San Siro contro il Milan, resta una meteora e il Napoli torna a perdere in casa contro lo Spezia. Quattro sconfitte: Inter, Atalanta, Empoli e Spezia (tre di fila in casa). Due pareggi: Verona e Sassuolo. Otto punti in otto partite. Media preoccupante, tanto che molti tifosi sui social si sono scagliati contro il tecnico al termine della partita È tutta colpa di Spalletti Tempo di bilanci: degli ultimi quattro allenatori ingaggiati ad inizio stagione, #Spalletti è quello che nella prima stagione ha concluso il peggior girone d’andata (tra l’altro è l’unico a non aver raggiunto quota 40 punti) ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo la vittoria riportata a San Siroil Milan, resta una meteora e iltorna are in casalo. Quattro sconfitte: Inter, Atalanta, Empoli e(tre di fila in casa). Due pareggi: Verona e Sassuolo. Otto punti in otto partite. Media preoccupante, tanto che moltisui social si sono scagliatiil tecnico al termine della partita È tutta colpa diTempo di bilanci: degli ultimi quattro allenatori ingaggiati ad inizio stagione, #è quello che nella prima stagione ha concluso il peggior girone d’andata (tra l’altro è l’unico a non aver raggiunto quota 40 punti) ...

