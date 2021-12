Il Napoli non sa più vincere al Maradona, passa anche lo Spezia: Spalletti sbaglia tutto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lo Spezia batte il Napoli al Maradona. Spalletti sbaglia tutto. La squadra ligure come Atalanta ed Empoli. Napoli-Spezia 0-1 Il Napoli non sa più vincere al Maradona, dopo l’Atalanta e l’Empoli, tra le mura amiche passa anche lo Spezia. La formazione ligure, forse tra le peggiori della serie A si impone nello stadio che porta il nome del dio del calcio. Questa volta la sfortuna non c’entra, il tecnico del Napoli soffre le squadre che presentano un centrocampo folto e non riesce proprio a scardinarle. Gli uomini che dovevano dare la scossa: Politano, Lozano e Juan Jesus sono risultati i peggiori in campo. Il Napoli non ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lobatte ilal. La squadra ligure come Atalanta ed Empoli.0-1 Ilnon sa piùal, dopo l’Atalanta e l’Empoli, tra le mura amichelo. La formazione ligure, forse tra le peggiori della serie A si impone nello stadio che porta il nome del dio del calcio. Questa volta la sfortuna non c’entra, il tecnico delsoffre le squadre che presentano un centrocampo folto e non riesce proprio a scardinarle. Gli uomini che dovevano dare la scossa: Politano, Lozano e Juan Jesus sono risultati i peggiori in campo. Ilnon ...

Advertising

borghi_claudio : Qui senza problemi a dire che #hastatoilsushi. Ma per mangiare il sushi mi pare serva il supergreenpass no? Oh poi… - capuanogio : Il #Napoli ha perso una partita in cui l'avversario (lo #Spezia) per le statistiche non ha fatto nemmeno un tiro in… - reportrai3 : Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a #Report: «Non mi fate parlare perché se io parlo sul calcio scoppia… - antofns : RT @mirkocalemme: Era un dato statistico simpatico, ma la sfortuna non c'entra. Otto punti in otto gare parlano chiaro: il #Napoli, con l'… - _Sim95_ : @salda__ @marcullo02 In realtà solo Juve e Napoli non ci hanno vinto contro l'Empoli eh, Milan Inter Roma Lazio e A… -