Il ministro Cingolani: «Torniamo a estrarre gas per tagliare la bolletta» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sfruttare i nostri giacimenti di gas per tagliare il prezzo dell’energia in bolletta. È il piano illustrato oggi dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani in un’intervista rilasciata al Messaggero. Cingolani parte da un dato di fatto: attualmente l’Italia paga un conto più alto per il carbone rispetto alla Germania. «È il prezzo che paghiamo per aver fatto certe scelte. Abbiamo deciso che era meglio comprare gas all’estero invece di utilizzare il nostro. E ci troviamo a dover potenziare le rinnovabili il più rapidamente possibile. Ma non si fa in due anni. Quindi nei prossimi 12-18 mesi dobbiamo muoverci anche in altre direzioni. Come quella di aumentare la produzione nazionale di gas con i giacimenti già aperti», dice il ministro. Di quanto? «Potremmo aumentare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sfruttare i nostri giacimenti di gas peril prezzo dell’energia in. È il piano illustrato oggi daldella Transizione Ecologica Robertoin un’intervista rilasciata al Messaggero.parte da un dato di fatto: attualmente l’Italia paga un conto più alto per il carbone rispetto alla Germania. «È il prezzo che paghiamo per aver fatto certe scelte. Abbiamo deciso che era meglio comprare gas all’estero invece di utilizzare il nostro. E ci troviamo a dover potenziare le rinnovabili il più rapidamente possibile. Ma non si fa in due anni. Quindi nei prossimi 12-18 mesi dobbiamo muoverci anche in altre direzioni. Come quella di aumentare la produzione nazionale di gas con i giacimenti già aperti», dice il. Di quanto? «Potremmo aumentare ...

Advertising

Linkiesta : Per abbassare le bollette sfruttiamo i giacimenti di gas italiani, dice il ministro Cingolani - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO In Francia i controlli evidenziano un guasto nelle tubature e fermano 2 reattori nucleari per m… - PagellaPolitica : ?? PINOCCHIO ANDANTE PER ROBERTO CINGOLANI ?? Secondo il ministro della Transizione ecologica, il digitale produrrebb… - ernestocaprari : RT @Linkiesta: Per abbassare le bollette sfruttiamo i giacimenti di gas italiani, dice il ministro Cingolani - eia58 : RT @Linkiesta: Per abbassare le bollette sfruttiamo i giacimenti di gas italiani, dice il ministro Cingolani -