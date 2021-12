Il Milan regge il passo dell'Inter: doppio Kessie, 4-2 a Empoli. Il Napoli frana a -7 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Napoli stecca, il Milan no. Nuovo "ribaltone" al secondo posto in Serie A, con i rossoneri che vincono 4-2 a Empoli dopo aver perso domenica sera lo scontro diretto contro gli azzurri di Spalletti, e tornano a -4 dall'Inter capolista e campione d'inverno (che poche ore prima ha superato 1-0 il Torino). Al Castellani decisiva la doppietta di Kessie, che prima porta in vantaggio i rossoneri e poi risponde in chiusura di primo tempo al pareggio dell'ottimo Bajrami. Nella ripresa, altra traversa dello svizzero di origine albanese prima dell'uno-due letale dei rossoneri (in maglia bianca) con Florenzi, su punizione, e del ritrovato Theo Hernandez nel giro di pochi minuti. Nel finale, rigore per fallo di mano di Bakayoko trasformato da Pinamonti per il 2-4 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilstecca, ilno. Nuovo "ribaltone" al secondo posto in Serie A, con i rossoneri che vincono 4-2 adopo aver perso domenica sera lo scontro diretto contro gli azzurri di Spalletti, e tornano a -4 dall'capolista e campione d'inverno (che poche ore prima ha superato 1-0 il Torino). Al Castellani decisiva la doppietta di, che prima porta in vantaggio i rossoneri e poi risponde in chiusura di primo tempo al pareggio'ottimo Bajrami. Nella ripresa, altra traversao svizzero di origine albanese prima'uno-due letale dei rossoneri (in maglia bianca) con Florenzi, su punizione, e del ritrovato Theo Hernandez nel giro di pochi minuti. Nel finale, rigore per fallo di mano di Bakayoko trasformato da Pinamonti per il 2-4 ...

