Il Giornale: il Governo valuta una stretta al calcio, stop al campionato o partite a porte chiuse (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Governo Draghi prepara il pacchetto di misure da portare domani in cabina di regia per contrastare il dilagare del Covid con la nuova variante Omicron. Misure che vanno dai tamponi per le feste di Capodanno a una nuova stretta sul calcio, scrive Il Giornale. La stretta andrebbe avanti fino alla primavera. Troppi i contagi tra i calciatori. "Il calcio rischia il lockdown. Sono due le ipotesi sul tavolo: stop al campionato o partite a porte chiuse. Il contagio dilaga tra i calciatori. Si valuta una stretta fino a primavera. È uno dei punti più spinosi. Le resistenze per tenere aperte gli stadi sono forti". L'articolo ilNapolista.

