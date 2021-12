Il finale di This Is Us 6 potrebbe non segnare la fine della serie (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E se il finale di This Is Us 6 non segnasse la fine della serie? Per ora la sesta stagione è stata annunciata come l’ultima, ma non è detto che il dramma familiare strappalacrime di NBC non possa tornare in futuro con un seguito, magari nella forma di un film o di un revival, come va tanto di moda oggi. Parlando del finale di This Is Us 6, il cast della serie si è detto aperto all’idea di un seguito: Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Chris Sullivan e Justin Hartley hanno parlato con E!News dell’ultimo capitolo della serie, che arriverà negli Stati Uniti su NBC il 4 gennaio, e si sono detti propensi all’idea di tornare a lavorare insieme tra qualche anno. Alla ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E se ildiIs Us 6 non segnasse la? Per ora la sesta stagione è stata annunciata come l’ultima, ma non è detto che il dramma familiare strappalacrime di NBC non possa tornare in futuro con un seguito, magari nella forma di un film o di un revival, come va tanto di moda oggi. Parlando deldiIs Us 6, il castsi è detto aperto all’idea di un seguito: Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Chris Sullivan e Justin Hartley hanno parlato con E!News dell’ultimo capitolo, che arriverà negli Stati Uniti su NBC il 4 gennaio, e si sono detti propensi all’idea di tornare a lavorare insieme tra qualche anno. Alla ...

