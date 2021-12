Il farmaco Shionogi anti - Covid è efficace contro Omicron | l' annuncio

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Anche dall'asia c'è fermento per il nuovo: la casa farmaceutica giapponese& Co., con sede nella città di Osaka, nel Giappone centrale, ha reso noto in un comunicato che ...

La giapponese Shionogi & Co, che ha sviluppato un potente farmaco anti Covid, nel marzo 2020 aveva toccato alla Borsa di Tokyo il minimo degli ultimi cinque anni, attestandosi a 4.486 yen per azione, ...