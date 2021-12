Il direttore Beatrice Venezi si racconta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) di Olga Chieffi Non c’è festa senza musica e stasera, alle ore 21, i riflettori del Teatro Giuffrè di Battipaglia illumineranno la bacchetta di Beatrice Venezi, alla testa dell’Artemus Ensemble di Alfonso Todisco, protagonista del “Concerto di Natale 2021”, organizzato da AllianceInsay Broker S.p.A. Concerto monografico interamente dedicato a Ludwig Van Beethoven con l’ouverture op.62, pagina attraversata, dopo gli impressionanti accordi in fortissimo d’apertura, da una continua tensione in cui ogni nota sembra essere assolutamente ineluttabile e con alla tastiera per il V concerto detto l’Imperatore, Gloria Campaner, che eseguirà questa grande composizione in tre quadri, dove il secondo tempo ha la severità di un corale mentre il terzo, il Rondò – Allego, è altrettanto atipico nelle magnificenti strutture dialogiche tra il pianoforte e le sezioni ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) di Olga Chieffi Non c’è festa senza musica e stasera, alle ore 21, i riflettori del Teatro Giuffrè di Battipaglia illumineranno la bacchetta di, alla testa dell’Artemus Ensemble di Alfonso Todisco, protagonista del “Concerto di Natale 2021”, organizzato da AllianceInsay Broker S.p.A. Concerto monografico interamente dedicato a Ludwig Van Beethoven con l’ouverture op.62, pagina attraversata, dopo gli impressionanti accordi in fortissimo d’apertura, da una continua tensione in cui ogni nota sembra essere assolutamente ineluttabile e con alla tastiera per il V concerto detto l’Imperatore, Gloria Campaner, che eseguirà questa grande composizione in tre quadri, dove il secondo tempo ha la severità di un corale mentre il terzo, il Rondò – Allego, è altrettanto atipico nelle magnificenti strutture dialogiche tra il pianoforte e le sezioni ...

Teatro alla Scala, "La Bayadère" di Nureyev apre le danze dopo il rinvio per Covid. Il cast approfondimento Scala, intervista al direttore del Corpo di Ballo Manuel Legris. VIDEO Ad ... Lo schiavo (Gabriele Corrado e Edoardo Caporaletti), Aya (Giuseppina Zeverino e Beatrice Carbone), ...

