Il Covid nel 2021 ha fatto 3 milioni e mezzo di vittime. Bollettino Italia 22 dicembre: 36.293 casi, 146 morti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 36.293 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 dicembre 2021. Secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del Bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 146 morti.Nelle ultime 24 ore sono stati processati 779.303 tamponi con un tasso positività al 4,7%. Sono stati 92 i nuovi ingressi in terapia intensiva da ieri, ma il totale dei ricoverati scende di due unità. Sono 163 i ricoverati con sintomi per un totale di 8.544 persone.Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 5.472.469 persone mentre le vittime salgono a 136.077. I guariti sono 4.933.663, 17.595 in 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 402.729 persone positive al Coronavirus, 18.585 in più di ...

